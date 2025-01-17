Метрополитен Екатеринбурга с 1 апреля перестанет принимать жетоны

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. В метро Екатеринбурга с 1 апреля перестанут принимать жетоны. Вместо них в кассах можно приобрести одноразовые билеты с QR-кодом, говорится на сайте метрополитена.



Также проезд можно оплатить через банковскую и транспортную карту или систему биометрии.



Напомним, что в начале года в метро прекратили продажу жетонов. Однако екатеринбуржцы, которые успели их закупить заранее, до сих пор могут ими пользоваться.