Метрополитен Екатеринбурга с 1 апреля перестанет принимать жетоны

УрБК, Екатеринбург, 17.01.2025. Проезд в метро Екатеринбурга подешевел на 30% (до 23 руб.) при оплате по биометрии. ...26.09.2024 В Екатеринбургском метрополитене с 1 января можно будет оплатить проезд с помощью QR-кода
УрБК, Екатеринбург, 26.09.2024. В екатеринбургском метрополитене началось тестирование системы оплаты за проезд с ...15.04.2024 На станции «Проспект Космонавтов» в екатеринбургском метрополитене завершены работы по замене турникетов
УрБК, Екатеринбург, 15.04.2024. В Екатеринбурге на станции метро «Проспект Космонавтов» завершены работы по замене ...13.12.2023 В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» началась установка новых турникетов
УрБК, Екатеринбург, 13.12.2023. В Екатеринбурге на станции метро «Площадь 1905 года» специалисты начали установку ...19.10.2023 В метро Екатеринбурга билетами с QR-кодом заменят жетоны до конца 2024 года
УрБК, Екатеринбург, 19.10.2023. Метрополитен Екатеринбурга к концу 2024 года полностью выведет из оборота металлические ...