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Сегодня, 10:19

Производство детских товаров в России за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 27.03.2025. Объем выпуска детских товаров в России за 2024 год увеличился на 6% по сравнению с предыдущим годом и достиг 680 млрд руб. Об этом рассказал замминистра промышленности и торговли Иван Куликов, сообщает ТАСС.

Он также напомнил, что в прошлом году в стране был утвержден комплексный план мероприятий, направленный на развитие индустрии детских товаров. Данный план охватывает три ключевых направления: совершенствование системы классификации и статистического учета, стимулирование спроса и обеспечение доступности товаров для детей, а также повышение уровня безопасности и качества продукции.

Напомним, что, по оценке Роскачества, детские товары остаются лидером среди выявленных случаев контрафакта.
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