Производство детских товаров в России за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 24.12.2024. В 2024 году больше всего контрафакта было выявлено среди детских игрушек и биологически ...

Больше всего контрафакта выявляется среди детских игрушек и БАДов

Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%

УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...