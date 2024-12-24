Производство детских товаров в России за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 24.12.2024. В 2024 году больше всего контрафакта было выявлено среди детских игрушек и биологически ...15.11.2024 Объем российского рынка товаров для дома и строительства в 2024 году может вырасти на 19%
УрБК, Москва, 14.11.2024. Объем российского рынка товаров для дома в 2024 году может вырасти почти на 19% по сравнению ...06.04.2018 Правительство РФ утвердило план мероприятий по борьбе с контрафактом и фальсификатом
УрБК, Москва, 06.04.2018. Правительство РФ намерено усилить борьбу с незаконным оборотом товаров. План мероприятий по ...13.04.2017 Роскачество в 2017 году проверит безопасность пива и водки
УрБК, Москва, 13.04.2017. Роскачество в 2017 году проведет исследования качества и безопасности пива и водки в России. ...18.08.2016 Минпромторг предложил ввести уголовную ответственность для производителей контрафактных детских товаров
УрБК, Москва, 18.08.2016. Министерство промышленности и торговли РФ предложило ввести уголовную ответственность для ...