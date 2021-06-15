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Вчера, 18:01

В России с 2007 года выдали более 14 млн сертификатов на маткапитал

УрБК, Москва, 26.03.2024. В России выдали 14,5 млн сертификатов на материнский капитал с начала запуска программы в 2007 году. Об этом рассказал в ходе своего выступления в Госдуме Михаил Мишустин, пишет ТАСС.

Он также напомнил, что данную программу поддержки семей продлили до 2030 года. С 2022 года власти индексируют маткапитал по фактической инфляции. Также правительство регулярно расширяет возможности применения этой меры поддержки.

Михаил Мишустин добавил, что власти также активно развивают другие механизмы господдержки семей с детьми. Так, максимальный размер выплаты по беременности и родам за последнее время вырос с 565 тыс. руб. до 800 тыс. руб.

По его словам, с июня следующего года работающие родители с двумя и более детьми, чей доход ниже 1,5 прожиточного минимума на каждого члена семьи, смогут оформить ежегодную выплату, которая составит более половины уплаченного ими НДФЛ.
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