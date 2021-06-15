В России с 2007 года выдали более 14 млн сертификатов на маткапитал

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. Свердловская область заняла 24-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню ...

Средний Урал занял 24-е место в рейтинге регионов РФ по уровню благосостояния семей

За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза

За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Это составляет 23% ...