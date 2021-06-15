В России с 2007 года выдали более 14 млн сертификатов на маткапитал

УрБК, Екатеринбург, 15.06.2021. Свердловская область заняла 24-е место из 85 в рейтинге российских регионов по уровню ...03.08.2017 За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза
За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение материнского капитала. Это составляет 23% ...03.08.2017 За год спрос на маткапитал в России сократился в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 03.08.2017. За I полугодие 2017 года в России выдано 352,5 тыс. сертификатов на получение ...26.04.2017 В Свердловской области маткапитал получили более 249 тыс. семей
УрБК, Екатеринбург, 26.04.2017. Специалисты органов ПФР по Свердловской области за время действия программы выдали ...12.01.2010 С 2010 года свердловские семьи получили возможность использовать материнский капитал по трем направлениям
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2010. Начиная с 2010 года свердловские семьи, в которых вторым или последующим детям ...