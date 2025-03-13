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В Екатеринбургском музее ИЗО 27 марта пройдет лекция «Художественное объединение «Мир искусства»: из Петербурга в Париж»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 27 марта состоится лекция «Художественное объединение «Мир искусства»: из Петербурга в Париж» в рамках выставки «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Заведующая сектором русского искусства ЕМИИ Тамара Галеева расскажет слушателям об истории и деятельности одного из самых влиятельных объединений русского Серебряного века — петербургского «Мира искусства».

Ценители искусства подробнее узнают о жизни и творчестве его основных участников: Сергея Дягилева, Александра Бенуа, Льва Бакста, Константина Сомова, а также Кузьмы Петрова-Водкина. Особое внимание будет уделено знаковым выставкам объединения, его сферам деятельности, а также третьему этапу существования общества — парижскому, начавшемуся в 1921 году в эмиграции.
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