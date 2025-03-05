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В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта состоится кураторская экскурсия по выставке «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Мероприятие начнется в 18.30 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

Куратор выставки, заведующая отделом отечественного и зарубежного искусства ЕМИИ Ольга Горнунг представит ценителям советской живописи произведения выдающегося русского художника Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика, помощника и последователя Павла Голубятникова, которые впервые демонстрируются в одном экспозиционном пространстве.

Такое сопоставление работ двух мастеров поможет сравнить их творческий почерк и воочию увидеть результаты разработанной Кузьмой Петровым-Водкиным программы обучения будущих художников.

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

В экспозиции представлено около 100 произведений живописи и графики из собраний Государственного Русского музея, ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи. Среди них знаменитые «Сон», «Мальчики», «Утро. Купальщицы», «Полдень. Лето», «Землетрясение в Крыму», «Весна», портреты и натюрморты мастера.
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