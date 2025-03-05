В Екатеринбургском музее ИЗО 13 марта пройдет лекция «Павел Голубятников. Поиски цвета»

УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 6 марта состоится лекция ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...

В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»

В ЕМИИ 13 декабря открывается выставка Кузьмы Петрова-Водкина и его ученика Павла Голубятникова ...

В созвездии Мастера

В Екатеринбургском музее ИЗО 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где начинается искусство?»

УрБК, Екатеринбург, 14.10.2024. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 16 октября пройдет лекция «1 и 3 предмета: где ...