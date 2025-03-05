В Екатеринбургском музее ИЗО 13 марта пройдет лекция «Павел Голубятников. Поиски цвета»

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 13 марта состоится лекция «Павел Голубятников. Поиски цвета» в рамках выставки
«В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Мероприятие начнется в 18.00 по адресу ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.
Заместитель директора по основной деятельности и развитию Нижнетагильского музея изобразительных искусств Надежда Гундырева расскажет о жизни ученика, соратники и друга Кузьмы Петрова-Водкина — Павла Голубятникова.
Талантливому художнику выпала непростая судьба — в 1942 году он умер от голода в блокадном Ленинграде. Квартиру, где жила его семья, разбомбили, часть его работ была прошита попавшим в дом немецким снарядом. Родственники приняли решение снять с подрамников полотна, свернули их в рулон и вместе с архивом художника вывезли на Урал, в эвакуацию. Здесь, спустя несколько десятилетий забвения, работы автора попали в поле зрения специалистов музея в Нижнем Тагиле.
Сегодня в Нижнетагильском музее ИЗО хранится единственное полное собрание произведений Павла Голубятникова, среди которых эскиз картины для перевода в светоживопись, которую художник не успел осуществить из-за начавшейся войны.
На лекции Надежда Гундырева расскажет слушателям о теориях и мечтах искусства Павла Голубятникова, в сферу интересов которого, помимо цветоведения и живописи (знаменитого трехцветия), астрономии, поэзии, юриспруденции, входили и эксперименты в области физики.
«Это, прежде всего, «оптика», к которой автор обратился в конце 1930-х годов, когда увлекся поисками цвета. Он считал, что «…непостоянный и динамический свет, который организует форму, пространство и движение, иначе говоря, новую «живописную жизнь», заменит «масляную живопись, устаревшую и маловыразительную», — рассказывает автор лекции.
Таким образом, уже сто лет назад Павел Голубятников увидел перспективы развития искусства с точки зрения оптики, что сегодня отвечает поискам в области современного искусства.