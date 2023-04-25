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В магазинах Свердловской области появятся сезонные фрукты из Ферганской области

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. В магазинах Свердловской области появятся сезонные новые фрукты из Узбекистана. Соответствующие договоренности были достигнуты во время визита в регион делегации из Узбекистана во главе с заместителем хокима Ферганской области Нуриддином Мамажоновым, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Регион специализируется на поставках плодоовощных товаров и текстиля. Н. Мамаджонов отметил, что республика готова приобретать у Свердловской области молоко и мясо в связи с высоким спросом в Узбекистане на данную продукцию, а также заявил о готовности открыть в регионе «Торговый дом» Ферганской области для расширения сотрудничества.

Отметим, что, по словам Н. Мамаджонова, общий объем товарооборота Ферганской области с российскими регионами составил за прошедший год более 627,5 млн долл. Из них 371,2 млн долл. пришлись на экспорт и 256,3 млн долл. — на импорт.

Объем экспорта в Узбекистан из Свердловской области за 2024 год составил более 50 млрд руб. за 2024 год. Республика заняла шестое место среди внешнеторговых партнеров Среднего Урала.
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