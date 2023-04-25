В магазинах Свердловской области появятся сезонные фрукты из Ферганской области

УрБК, Екатеринбург, 25.04.2023. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и хоким Ферганской области ...16.05.2022 В Екатеринбург прибыла узбекистанская делегация для проработки достигнутых на ташкентском «Иннопроме» договоренностей
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2022. Екатеринбург посетила делегация из Самаркандской области Узбекистана. В ее состав вошли ...27.04.2022 Свердловские предприятия готовы поставлять цыплят и племенную продукцию скота в Узбекистан
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2022. Предприятия Свердловской области готовы поставлять в Узбекистан суточных цыплят и ...08.08.2016 В июле 2016 года товарооборот между РФ и Китаем сократился на 17%
УрБК, Москва, 08.08.2016. Общий объем товарооборота между Россией и Китаем в июле сократился на 17% по сравнению с тем ...29.03.2013 Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более 13 млрд долл. США
УрБК, Екатеринбург, 29.03.2013. Внешнеторговый оборот Свердловской области в 2012 году составил более13 млрд долл. США. ...