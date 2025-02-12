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Экономический эффект от цифровых проектов ЕВРАЗа за год составил 5,8 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. Экономический эффект от цифровых проектов ЕВРАЗа за 2024 год составил 5,8 млрд руб. За этот период было успешно реализовано свыше 100 проектов, значительная доля которых связана с продвинутой и предиктивной аналитикой, базовой автоматизацией и электронной коммерцией, сообщает региональный центр корпоративных отношений «Урал» горно-металлургического холдинга.

Экономический эффект от цифровых проектов ЕВРАЗа за год составил 5,8 млрд рублей
Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

«Сейчас в ЕВРАЗе измеряется более 100 тыс. показателей. Поэтому один из ключевых элементов нашей ИТ-стратегии на 2025 год — это управление на основе данных для принятия оптимальных технологических и управленческих решений. Другие ее важные элементы, связанные со стратегическими целями всей компании: сохранение темпов и эффектов от проектов цифровой трансформации, применение цифровых инструментов для трансформации рабочих мест на производстве, автоматизация планирования и уход от рутинных процессов за счет ИИ и электронного документооборота», — отметил вице-президент по информационным технологиям ЕВРАЗа Артем Натрусов.

Одним из главных направлений цифровизации является применение технологий на основе искусственного интеллекта. При внедрении в производство данные инициативы дали около 60% эффекта. Всего за прошедший год было реализовано 15 подобных проектов.

Еще одной важной сферой применения цифровизации является автоматизация тяжелого ручного труда и создание безопасных рабочих мест. Так, в рамках направления «грузоподъемные механизмы» за прошедший год более 80 кранов были переведены на удаленное или дистанционное управление. В ближайшие два года на новый способ управления будут переведены более 400 кранов.
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