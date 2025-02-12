Экономический эффект от цифровых проектов ЕВРАЗа за год составил 5,8 млрд рублей

УрБК, Магнитогорск, 12.02.2025. ММК создал собственный Центр компетенций искусственного интеллекта. Его задача — ...14.10.2024 ММК направит на внедрение современных технологий в производстве в 2024 году 800 млн рублей
УрБК, Магнитогорск, 14.10.2024. Группа ПАО «ММК» направит на внедрение современных технологий в производстве в 2024 ...02.06.2021 ММК планирует заработать 6,3 млрд рублей за счет внедрения цифровых технологий
УрБК, Магнитогорск, 02.06.2021. Реализация стратегии цифровизации принесет ПАО «Магнитогорский металлургический ...03.06.2020 ЕВРАЗ ЗСМК реализует пилотный проект видеоаналитики с использованием искусственного интеллекта
УрБК, Екатеринбург, 03.06.2020. В среднесортном цехе ЕВРАЗ ЗСМК внедрили систему автоматического обнаружения человека в ...09.07.2019 ЕВРАЗ представил на «Иннопроме-2019» свои IT-наработки в промышленности
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2019. ЕВРАЗ в очередной раз стал стратегическим партнером международной промышленной выставки ...