В Екатеринбурге студенты факультетов ИЗО и дизайна в рамках проекта «ФабрикаPRO» посетили производство промышленных пылесосов

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Екатеринбурге студенты факультетов изобразительного искусства и дизайна в рамках проекта «ФабрикаPRO» посетили производство промышленных пылесосов компании СКАРТ. Инициаторами проекта выступили Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) и Ассоциация развития бизнеса и учебных заведений «АРБУЗ».



Организаторы мероприятия рассказали, что взаимодействие регионального бизнеса со студентами — это прежде всего установление двусторонней коммуникации. Цель этой коллаборации — предоставить студентам опыт, а компаниям — свежий взгляд на имидж и новый фирменный стиль.



Одним из участников проекта стала екатеринбургская компания по производству промышленных пылесосов СКАРТ. Директор предприятия Юрий Черемных отметил, что на ближайший год у компании в планах увеличение модельного ряда пылесосов, выпуск новых комплектующих, модернизация технологической базы и рост объемов производства. Он поставил перед будущими дизайнерами задачу разработать брендбук предприятия.



«Мы зарегистрировали товарный знак, разработали логотип, фирменный стиль. Теперь нам нужен свой брендбук, в частности: рекламные материалы для выставок, визитки, буклеты, оформление выставочных стендов.

За качество мы отвечаем, а ваша задача как будущих дизайнеров — сохранить целостность, стиль и узнаваемость во внешнем оформлении и позиционировании нашего бренда», — сказал Ю. Черемных.



В свою очередь, заместитель СОФПП Анна Вяткина отметила, что Фабрика PRO — это прежде всего проект, призванный объединить студентов и региональный бизнес, и помимо СКАРТа в данной коллаборации также участвуют Хлебозавод № 6, ООО «ВелеЭко» (производитель оборудования для водоочистки), ООО «АВТ» (предприятие по автоматизации промышленных объектов), ООО «Вертикаль» (производитель дронов для школьных задач), ТПК «Эрудит» (комплексное снабжение образовательных учреждений).



«Мы выращиваем кадры для нашей креативной экономики. Студенты встречаются с предпринимателями — потенциальными работодателями, осматривают производство. Студенты-дизайнеры объединяются в проектные команды и совместно работают над новым стилем предприятий. Вся работа сопровождается кураторами от бизнеса и учебных заведений», — рассказала А. Вяткина.



Она уточнила, что победитель «Фабрики PRO» будет выбран в конце апреля. Награждение состоится в креативном кластере «Домна». Победители получат призы и смогут договориться о дизайнерской практике в креативном кластере.