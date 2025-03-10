Уральский застройщик оценил последствия возможного запрета на строительство мини-квартир в Екатеринбурге

УрБК, Москва, 10.03.2025. Минстрой рекомендовал региональным властям в рамках разработки региональных стандартов ...13.09.2024 В Екатеринбурге доля студий в новостройках составляет 18%
УРБК, Екатеринбург, 13.09.2024. В Екатеринбурге доля студий в домах 2015-2023 годов постройки составляет 13%, в ...29.01.2024 Средняя площадь квартир в екатеринбургских новостройках сократилась до 46 кв. метров
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2024. Средняя площадь проданной квартиры на первичном рынке жилья Екатеринбурга в 2023 году ...06.09.2023 В Екатеринбурге доля «однушек» в общем объеме предложения в новостройках составляет 40%
УрБК, Екатеринбург, 06.09.2023. В Екатеринбурге доля студий в общем объеме предложения в новостройках составляет 20%, а ...12.10.2021 Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга выросла до 55%
УрБК, Екатеринбург, 12.10.2021. Доля студий и однокомнатных квартир на рынке новостроек Екатеринбурга за последние два ...