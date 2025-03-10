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Уральский застройщик оценил последствия возможного запрета на строительство мини-квартир в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 25.03.2025. В Екатеринбурге средняя площадь проданных по договорам долевого участия (ДДУ) студий в новостройках в 2024 году составила 26 кв. м, а однокомнатных квартир — около 40 кв. м. Об этом заявил директор по маркетингу и аналитике компании «Атомстройкомплекс» Станислав Оханов, сообщает пресс-служба компании-застройщика.

Уральский застройщик оценил последствия возможного запрета на строительство мини-квартир в Екатеринбурге
Фото предоставлено пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»

Он также отметил, что в проектах, реализуемых компанией, площадь студий составляет 29 кв. м, однокомнатных квартир — 43 кв. м, что превышает средние показатели по городу. По его мнению, возможное ограничение на проектирование малогабаритных студий до 28 кв. м не станет существенной проблемой ни для Екатеринбурга, ни для самого застройщика.

Согласно исследованию компании, большинство ее клиентов приобретает жилье с целью улучшения жизненных условий — увеличения жилплощади и повышения ее качества. Именно на них направлена программа льготной семейной ипотеки.

«Фиксируя рыночный тренд на уменьшение площади квартир, мы существенно не меняем свою квартирографию и сохраняем неизменным продуктовое ядро — это семейные, комфортные для жизни квартиры с кухней-гостиной и разным числом спален», — подчеркнул Станислав Оханов.

Напомним, ранее Минстрой РФ рекомендовал регионам ограничить количество малогабаритного жилья в новостройках.
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