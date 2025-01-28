Российские туристы смогут расплачиваться в Турции с помощью QR-кода через приложения отечественных банков

УрБК, Москва, 28.01.2025. Продажи пакетных туров в Турцию на лето 2025 года выросли в России в 2-2,5 раза по сравнению ...30.04.2019 Посол Турции в РФ Мехмет Самсар считает уместным предоставление россиянам скидок в турецких отелях
УрБК, Екатеринбург, 30.04.2019. Чрезвычайный и полномочный посол Турции в РФ Мехмет Самсар считает уместным ...04.05.2017 Турция сняла ограничения на ввоз пшеницы из России
УрБК, Москва, 04.05.2017. Ограничения на импорт пшеницы из России в Турцию сняты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой ...31.08.2016 Россияне смогут расплачиваться в Турции рублями
УрБК, Москва, 31.08.2016. Российские туристы в Турции смогут расплачиваться рублями. Об этом сообщает «Интерфакс» со ...17.04.2009 В Екатеринбурге может быть открыто дипломатическое представительство Турции
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2009. Губернатор Свердловской области Эдуард Россель предложил министру благоустройства и ...