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Российские туристы смогут расплачиваться в Турции с помощью QR-кода через приложения отечественных банков

УрБК, Москва, 25.03.2024. Российские туристы смогут расплачиваться в Турции с помощью QR-кода через приложения банков РФ. Об этом заявил посол республики в РФ Танжу Билгич в ходе рабочей встречи с туроператором Aneх Tour, пишет ТАСС.

Он добавил, что сейчас на территории Турции туристы из России могут расплачиваться специальными картами Letim.

«Недавно появились в Турции компании, заключившие соглашения с российскими банками, что позволяет пополнять эти карты со счетов российских банков. Комиссия за пополнение, если и есть, то минимальна», — сказал Т. Билгич.

Ранее УрБК писал, что Турция вошла в список 10 самых популярных зарубежных направлений по количеству бронирований.
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