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Турпоток из России в Турцию в зимние месяцы снизился на 13%

УрБК, Москва, 24.03.2025. Туристический поток из России в Турцию в зимние месяцы снизился на 13% по сравнению с аналогичным периодом 2023-2024 годов, до 577 тыс. 192 визитов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение Ассоциации туроператоров России.

В декабре прошлого года снижение турпотока составило 10,5%, в январе 2025 года — 11,6%. В феврале нынешнего года зафиксировано самое значительное падение — на 17,5%.

По словам экспертов, снижение турпотока стало результатом роста цен на размещение в отелях Турции на фоне конкуренции с другими направлениями пляжного отдыха в зимние месяцы. Так, например, повысился турпоток в Египет и Таиланд, снизились цены на отдых в ОАЭ, а также на перелеты на Хайнань и во Вьетнам.
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