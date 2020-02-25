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Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год вырос на 5%

УрБК, Екатеринбург, 24.03.2025. Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга в феврале вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании сервиса «Авито Недвижимость».

За последний месяц число выставленных на продажу объектов в городе увеличилось на 7%. В том числе, квартир-студий — на 15%, однокомнатных — на 5%, двухкомнатных — на 9%, трехкомнатных — на 6%.

По данным сервиса, средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурге сейчас составляет 131 тыс. руб. за кв. м.
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