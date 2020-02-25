Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за год вырос на 5%

По состоянию на 10 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга составляет 72 тыс. 617 руб. ...25.02.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц вырос на 2%
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2020. По состоянию на 10 февраля средняя цена предложения на вторичном рынке жилья ...29.01.2020 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за последний месяц сократился на 6,3%
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2020. За последние четыре недели количество квартир, выставленных на продажу на вторичном ...24.10.2019 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 1,4%
УрБК, Екатеринбург, 24.10.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья ...14.10.2019 Объем предложения на вторичном рынке жилья Екатеринбурга за месяц вырос на 3%
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2019. За месяц количество квартир, выставленных на продажу на вторичном рынке жилья ...