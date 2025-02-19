УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 10:28

Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата

УрБК, Екатеринбург, 21.03.2025. Более 40% российских компаний рассматривают возможность сокращения штата в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного «Актион Кадры и HR», пишет «Газета.Ru».

Около 25,6% предприятий допускают сокращения в ближайшие три месяца, 8% — до конца года, а 7% — в течение шести месяцев.

При этом 59,8% респондентов не ожидают сокращений и даже испытывают трудности с набором персонала.

Ранее стало известно, что только 30% свердловских компаний отметили улучшение своего финансового состояния за прошлый год.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
19.02.2025 Только 30% свердловских компаний отметили улучшение своего финансового состояния за прошлый год

УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. Только 30% свердловских компаний в 2024 году отметили улучшение своего финансового ...

09.10.2020 В России удвоилось число сокращающих персонал компаний

УрБК, Москва, 09.10.2020. В России за последний месяц удвоилось число компаний, которые проводят небольшие сокращения ...

26.11.2015 Около 40% российских компаний осенью сократили персонал

39% российских компаний осенью 2015 года столкнулись с сокращением персонала. Об этом свидетельствуют результаты опроса ...

26.11.2015 «Ромир»: Около 40% российских компаний осенью сократили персонал

УрБК, Москва, 26.11.2015. 39% российских компаний осенью 2015 года столкнулись с сокращением персонала. Об этом ...

14.01.2014 Почти треть россиян-работников производственного сектора опасается закрытия своих предприятий

УрБК, Москва, 14.01.2014. По данным исследования, проведенного в декабре 2013 года, 63% россиян полагают, что смогут в ...

Популярные новости
26.02.2025Жители против «Пятерочки»: битва за Блюхера, 6326.02.2025Полина Гонтарь о том, как меняется ландшафт социальных сетей28.02.2025Рынок психологических услуг: угрозы и перспективы25.02.2025Иван Колотовкин о влиянии теории поколений на зарплаты начинающих специалистов25.02.2025Плановое искусство
Архив новостей
Март 2025 (405)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18