На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,07%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 10 марта по 17 марта 2025 года увеличились на 0,06%, до 70,88 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07% (до 55,42 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,07% (до 59,70 руб.), АИ-98 — на 0,03% (до 82,55 руб.).