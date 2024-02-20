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Спрос на складские помещения в России в I квартале снизился на 45%

УрБК, Москва, 20.03.2025. Спрос на складские помещения в России в I квартале 2025 года снизился на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем законтрактованных площадей составил 320 тыс. кв. м против более 569 тыс. кв. м в I квартале 2024 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные консалтинговой компании NF Group.

Аналитики отмечают изменения в общей структуре спроса. Большая часть от общего объема сделок пришлась на производственные компании и ритейл (суммарно 80%), тогда как доля e-commerce снизилась до 11%. На фоне уменьшения спроса также отмечается снижение арендной платы и рост доли свободных площадей.

По мнению аналитиков, предполагаемый объем сделок по итогам года составит 3,5 млн кв. м. Согласно прогнозам, в первой половине года рынок сохранит умеренную активность, продолжая поглощать существующие и новые свободные площади. Его активизация возможна в случае снижения ключевой ставки во втором полугодии.
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