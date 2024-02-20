Спрос на складские помещения в России в I квартале снизился на 45%

Материалы по теме

На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. По сравнению с предыдущим годом ...

На Среднем Урале сохраняется дефицит предложения качественных складских площадей

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В Свердловской области в 2023 году построили более 557 тыс. кв. м. складских площадей. ...

В Екатеринбурге снизился спрос на складскую недвижимость

За январь-сентябрь 2022 года в России на 32% по сравнению с прошлым годом снизился объем сделок транспортных и ...

В Екатеринбурге снизился спрос на складскую недвижимость

УрБК, Екатеринбург, 16.11.2022. За январь-сентябрь 2022 года в России на 32% по сравнению с прошлым годом снизился ...

К концу 2011 года на Урале ожидается существенный рост арендных ставок на складские площади класса С

УрБК, Екатеринбург, 29.03.2011. К концу 2011 года на Урале ожидается рост арендных ставок на складские площади класса С ...