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В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Всего в нормативное состояние будет приведено 69 объектов. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

Особое внимание по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева будет уделено ремонту мостов, обеспечивающих транспортную доступность территории. Ежегодно в области приводят в порядок десятки мостов через реки и путепроводов.

Среди объектов ремонта в этом году значатся: мост через реку Куманья на 53-м километре автодороги Тавда — Таборы, мост через реку Утку на 33-м километре дороги Первоуральск — Шаля и другие. Работы на многих объектах были начаты еще в прошлом году.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в текущем году запланирован ремонт более 250 км дорог области.
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