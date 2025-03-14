В Свердловской области в 2025 году отремонтируют 27 мостов и путепроводов

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбурге в текущем году планируется отремонтировать 410 тыс. кв. м дорог, ...29.01.2025 В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. метров дорог
УрБК, Екатеринбург, 29.01.2025. В Екатеринбурге в 2025 году отремонтируют 410 тыс. кв. м дорог. Работы будут проходить ...10.01.2025 На Среднем Урале обновят 85 участков дорог
В 2025 году в регионе планируется отремонтировать 300 километров трасс ...04.05.2023 В Свердловской области за летний сезон отремонтируют 208 км региональных дорог
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2023. В новом дорожном сезоне в Свердловской области будет отремонтировано 208 км ...08.02.2023 На трассе Казань — Екатеринбург отремонтируют восемь путепроводов и шесть мостов
УрБК, Екатеринбург, 08.02.2023. Специалисты ФКУ «Уралуправтодор» приступили к ремонту трассы Р-242 Казань — ...