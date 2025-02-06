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В Екатеринбурге продлили действие мер господдержки для малого бизнеса до 2031 года

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2025. В Екатеринбурге продлили сроки предоставления имущественных мер поддержки для малого бизнеса до конца 2030 года. Соответствующее постановление подписал градоначальник Алексей Орлов, сообщает департамент инфорполитики города.

Ранее Фонду поддержки предпринимательства было выделено 20,9 млн руб. для поддержки юрлиц, индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Помимо этого, муниципалитет предлагает бизнесу льготную аренду помещений без проведения торгов. В прошлом году было заключено 77 таких договоров.

Отметим, что на данный момент в городе зарегистрировано 127 тыс. предприятий малого и среднего бизнеса и 162 тыс. самозанятых. Всего в сфере МСП занято более 400 тыс. человек.
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