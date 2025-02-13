Торговый дом ММК в 2024 году достиг рекордного уровня продаж в 1,5 млн тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 13.02.2025. Торговый дом ММК увеличил в два раза продажи через маркетплейс и нарастил объемы ...28.10.2024 Продажи Торгового дома ММК за девять месяцев превысили 1,1 млн тонн
УрБК, Магнитогорск, 28.10.2024. За девять месяцев 2024 года продажи Торгового дома ММК (Магнитогорский металлургический ...19.02.2024 «Торговый дом ММК» в 2023 году впервые за 15-летнюю историю реализовал рекордные 1,5 млн тонн металлопродукции
УрБК, Магнитогорск, 19.02.2024. В 2023 году ООО «Торговый дом ММК» впервые за свою 15-летнюю историю реализовало ...22.02.2023 Торговый дом ММК откроет новые розничные и складские площадки для клиентов
УрБК, Магнитогорск, 22.02.2023. Торговый дом ММК сумел адаптироваться к новым условиям рынка, увеличив в 2022 году ...09.06.2018 Выручка Торгового дома ММК в 2017 году превысила 46 млрд рублей
УрБК, Магнитогорск, 09.06.2018. ООО «Торговый дом ММК» увеличил продажи в 2017 году до 1,2 млн т металлопродукции. Об ...