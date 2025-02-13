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Торговый дом ММК в 2024 году достиг рекордного уровня продаж в 1,5 млн тонн металлопродукции

УрБК, Магнитогорск, 18.03.2025. Торговый дом (ТД) ММК в 2024 году достиг рекордного уровня продаж в 1 млн 521 тыс. т металлопродукции. Об этом заявил директор ТД Григорий Щуров на стратегической сессии в Магнитогорске, где представители головного офиса и руководители подразделений из 36 городов страны обсудили итоги 2024 года и планы на текущий год, сообщает Управление информации и общественных связей компании.

Торговый дом ММК в 2024 году достиг рекордного уровня продаж в 1,5 млн тонн металлопродукции

«Продолжается цифровизация бизнеса компании, в том числе, реализуется проект «Умный склад», внедряется штрихкодирование. В целом, развитие компании носит клиентоориентированный характер и затрагивает весь жизненный цикл продукции», — подчеркнул Г. Щуров.

По его словам, в текущем году компания продолжит повышать эффективность продаж через маркетплейс, развивать складскую сеть и переработку металлопроката. Особое внимание будет уделено развитию кадрового потенциала и оптимизации расходов.

Участники сессии также обсудили актуальные вопросы коммерческой, финансово-хозяйственной деятельности и взаимодействия внутри компании. Лучшие подразделения и сотрудники компании по итогам года получили награды. По завершении деловой части мероприятия участники посетили с экскурсией цеха комбината и побывали на территории городского курорта «Притяжение».

Фото: Сергей Петруша
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