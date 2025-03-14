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Сегодня, 09:40

ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на социально значимые продукты во всех российских торговых сетях, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС обратилось к компаниям, которые пока не приняли на себя соответствующие обязательства, с призывом пересмотреть свое решение и присоединиться к данной инициативе. Дополнительно ФАС рекомендовала Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) и Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) провести работу с участниками рынка, которые еще не присоединились к этому начинанию.

Новым участникам программы предлагается представить в ФАС данные о тех товарах, на которые планируется ограничить наценку.

В службе подчеркнули важность социальной ответственности ритейлеров и выразили уверенность, что такое сотрудничество не только обеспечит доступную стоимость социально значимых продуктов, но и укрепит конкурентные позиции участников инициативы.

Ранее стало известно, что ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания. Ведомство проанализирует ситуацию на рынке социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также отдельных категорий товаров, таких как макаронные изделия, сыры, огурцы и помидоры.
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