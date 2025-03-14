ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания, сообщает ...14.03.2025 ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания
УрБК, Москва, 14.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ наценок на 29 категорий ...04.02.2022 Федеральные министерства намерены рекомендовать ритейлерам ограничить наценку на социально значимые продукты в 5%
Минсельхоз, Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планируют убедить ритейлеров ограничить наценку на ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...