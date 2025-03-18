В ФАС поступило обращение проверить объективность ценообразования после падения курса доллара

УрБК, Москва, 28.03.2025. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ...18.03.2025 ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты
УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...02.12.2024 Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после повышения курса доллара США
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после ...19.05.2015 Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки, евро — на 99
УрБК, Москва, 19.05.2015. Официальный курс долл. США понизился на 3,98 коп. и составил 49,17 руб. Курс евро снизился на ...19.09.2013 Официальный курс доллара США упал на 66 копеек
УрБК, Москва, 19.09.2013. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 сентября. Курс доллара США снизился на 65,58 коп., ...