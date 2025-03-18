УрБК, Москва, 28.03.2025. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов ...

В ФАС поступило обращение проверить объективность ценообразования после падения курса доллара

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...

ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после ...

Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после повышения курса доллара США

Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки, евро — на 99

УрБК, Москва, 19.05.2015. Официальный курс долл. США понизился на 3,98 коп. и составил 49,17 руб. Курс евро снизился на ...