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Сегодня, 12:00

В ФАС поступило обращение проверить объективность ценообразования после падения курса доллара

Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов обратился в ФАС с просьбой проверить объективность ценообразования после падения курса доллара, пишут «Известия».

Уточняется, что обращение адресовано главе службы Максиму Шаскольскому.

«Когда нам объясняли рост цен внутри России зависимостью от повышения стоимости импорта, было понятно. Но сейчас мы наблюдаем иную картину, курс доллара упал, а цены на товары не откатываются назад. Поэтому мы просим ФАС взять эту ситуацию под свой контроль и разобраться в таком ценообразовании», — заявил Я. Нилов.

Отметим, что официальный курс доллара США с начала года снизился со 102 до 84 руб. на фоне начала российско-американских переговоров по урегулированию украинского кризиса.

Ранее ФАС выступила с инициативой ограничить наценки на социально значимые продукты во всех российских торговых сетях. Служба обратилось к компаниям, которые пока не приняли на себя соответствующие обязательства, с призывом пересмотреть свое решение и присоединиться к данной инициативе.

Дополнительно ФАС рекомендовала Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний интернет-торговли провести работу с участниками рынка, которые еще не присоединились к этому начинанию.
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