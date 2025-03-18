В ФАС поступило обращение проверить объективность ценообразования после падения курса доллара

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...

ФАС предложила крупным сетям ограничить наценки на социально значимые продукты

УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после ...

Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после повышения курса доллара США

Курс доллара США с начала сегодняшних торгов сохраняется на прежнем уровне

УрБК, Москва, 05.08.2022. По состоянию на 15.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,34 руб., евро — ...