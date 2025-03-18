В ФАС поступило обращение проверить объективность ценообразования после падения курса доллара

УрБК, Москва, 18.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выступила с инициативой ограничить наценки на ...02.12.2024 Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после повышения курса доллара США
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. Российские туроператоры зафиксировали приостановку бронирования в первые дни после ...05.08.2022 Курс доллара США с начала сегодняшних торгов сохраняется на прежнем уровне
УрБК, Москва, 05.08.2022. По состоянию на 15.00 мск курс доллара США на Московской бирже составляет 60,34 руб., евро — ...19.05.2015 Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки, евро — на 99
УрБК, Москва, 19.05.2015. Официальный курс долл. США понизился на 3,98 коп. и составил 49,17 руб. Курс евро снизился на ...19.09.2013 Официальный курс доллара США упал на 66 копеек
УрБК, Москва, 19.09.2013. ЦБ установил официальные курсы валют на 20 сентября. Курс доллара США снизился на 65,58 коп., ...