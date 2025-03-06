ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания

УрБК, Москва, 06.03.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила запросы в адрес более 90 производителей ...16.01.2025 ФАС проверит ценообразование на рынке упаковки для продуктов
УрБК, Москва, 16.01.2025. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России запросила у крупнейших производителей ...18.07.2024 ФАС предложила запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц некоторых категорий
УрБК, Москва, 18.07.2024. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла проект поправок в законодательство, ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые продовольственные товары. С таким ...12.01.2022 Российские ритейлеры ограничат наценку на социально значимые продукты
УрБК, Москва, 12.01.2022. Российские ритейлеры согласились ограничить размер наценок на социально значимые ...