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Вчера, 15:28

ФАС проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проведет анализ наценок на 29 категорий продуктов питания, сообщает пресс-служба ведомства.

ФАС проанализирует ситуацию на рынке социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, а также отдельных категорий товаров, таких как макаронные изделия, сыры, огурцы и помидоры.

Ведомство направило запросы крупнейшим торговым сетям (36 организаций) и двум онлайн-площадкам с целью получения данных о средневзвешенных закупочных и розничных ценах, а также объемах закупок и реализации за февраль 2025 года.

В случае обнаружения признаков недобросовестных действий ведомство примет соответствующие меры антимонопольного реагирования и обеспечит устранение выявленных нарушений.
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