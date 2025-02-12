Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%

Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем годом ранее. Отклик на ...12.02.2025 Свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за рубеж
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем ...20.08.2024 В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили женщинам-соискателям 1,4 млн приглашений на собеседование
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили ...16.02.2024 В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. За 2023 год резюме жителей Свердловской области получили 13,7 тыс. приглашений на ...10.12.2015 Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре сократилось на 15%
Число вакансий в Екатеринбурге в ноябре 2015 года снизилось на 15% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, ...