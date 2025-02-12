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Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. приглашений рассмотреть вакансии. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос на 41%, говорится в исследовании портала hh.ru

Несмотря на небольшой процент таких приглашений (всего 5% от общего числа), это превышает средний показатель по России (4%).

Чаще всего подростков приглашали рассмотреть вакансии в сферах туризма, гостиниц, ресторанов, розничной торговли, домашнего персонала, искусства и развлечений, транспорта и логистики, административного персонала, маркетинга, рекламы, продаж, обслуживания клиентов, рабочего персонала. Особенно заметно выросло число приглашений в сфере науки и образования — в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.
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