Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. ...12.02.2025 Свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за рубеж
Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем годом ранее. Отклик на ...12.02.2025 Свердловчан на 33% чаще стали приглашать на работу за рубеж
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2025. Жителей Свердловской области в 2024 году приглашали на работу за рубеж на 33% чаще, чем ...20.08.2024 В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили женщинам-соискателям 1,4 млн приглашений на собеседование
УрБК, Екатеринбург, 20.08.2024. В первой половине 2024 года работодатели Свердловской области отправили ...16.02.2024 В 2023 году резюме жителей Среднего Урала получили свыше 13 тыс. приглашений на зарубежные вакансии
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. За 2023 год резюме жителей Свердловской области получили 13,7 тыс. приглашений на ...