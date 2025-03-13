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Цены на подготовку автомобиля к летнему сезону за год выросли на 14-16%

УрБК, Москва, 17.03.2025. Цены на подготовку автомобиля к летнему сезону в России в марте 2025 года выросли на 14-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет ТАСС со ссылкой на данные аналитического центра «Чек индекс».

Средний чек на услуги шиномонтажа для легковых автомобилей в 2025 году составил 2,46 тыс. руб., что на 19% выше уровня 2024 года. Количество покупок таких услуг выросло на 24%. Средний чек на услуги автомойки в марте составил 1,21 тыс. руб. (на 16% выше), количество покупок увеличилось на 15%.

В то же время средняя стоимость одной автомобильной шины для легковых автомобилей составила 7,54 тыс. руб., что на 16% выше уровня 2024 года. Средний чек на покупку жидкости для омывания стекол вырос на 12%, до 420 руб., на покупку набора щеток стеклоочистителей увеличился на 11%, до 1 тыс. 045 тыс. руб.

Аналитики сообщают, что при расчете стандартного комплекта товаров на один легковой автомобиль (четыре автомобильные шины, набор щеток стеклоочистителя, омывающая жидкость для стекол, услуга шиномонтажа и мойки) сумма составляет 35 тыс. 295 тыс. руб., что на 16% выше уровня 2024 года. Без учета затрат на летнюю резину, средний чек составит 5 тыс. 135 руб., что на 14% выше прошлогоднего уровня.
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