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Траты на услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей выросли за год на 30%

УрБК, Москва,30.07.2025. Траты российских автовладельцев на услуги по обслуживанию и ремонту автомобилей выросли за год примерно на 30%. Особенно подорожали работы, требующие квалифицированного персонала и профессионального оборудования, пишут «Известия» со ссылкой на сводные данные Росстата и автосервисов.

Так, с июня 2024 года по июнь 2025 года стоимость регулировки схода-развала колес поднялась в среднем по стране на 45%, до 2 тыс. 427 руб., а шиномонтаж стал дороже на 16% и составил 549 руб.

Помыть легковой автомобиль в июне стало дороже на четверть. Обойдется такая услуга в целом по России в 796 руб.

Авторы исследования сообщают, что заметный скачок на услуги технических сервисов был зафиксирован с декабря прошлого года по февраль нынешнего. В тот же период подорожали бензин АИ-92 (на 10% по РФ) и КАСКО (+8%).

Представители дилерского сообщества также отмечают и удорожание автосервисных услуг. Среди основных причин специалисты называют дефицит кадров, инфляцию, рост накладных расходов (аренда помещений, стоимость оборудования, энергоносителей, ПО) и введение оборотного НДС для малого и среднего бизнеса. Это привело к росту налоговой нагрузки в 2-2,5 раза по сравнению с прошлым годом.

Совокупность этих обстоятельств может привести к сокращению числа СТО и оттоку клиентов в мелкие мастерские гаражного типа, полагают эксперты.

Ранее сообщалось, что в преддверии летнего сезона-2025 года цены на подготовку автомобиля к лету выросли на 14-16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек на услуги шиномонтажа в марте для легковых автомобилей составил 2,46 тыс. руб., что на 19% выше уровня 2024 года.
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