На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,09%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 марта по 10 марта 2025 года увеличились на 0,02%, до 70,84 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07% (до 55,38 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,09% (до 59,66 руб.), АИ-98 — на 0,05% (до 82,52 руб.).