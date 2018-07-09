В Екатеринбурге сожгли зараженные розы из Нидерландов и Кении

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбург автомобильным транспортом из Латвии прибыла крупная партия цветов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.



В город ввезли более 113 тысяч срезов роз, которые были выращены в Нидерландах и Кении.



«В результате контрольных мероприятий в двухстах срезах роз был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс», — говорится в сообщении.



В результате вся зараженная партия цветов была уничтожена.