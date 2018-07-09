УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:03

В Екатеринбурге сожгли зараженные розы из Нидерландов и Кении

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. В Екатеринбург автомобильным транспортом из Латвии прибыла крупная партия цветов. Об этом сообщает пресс-служба Уральского межрегионального управления Россельхознадзора.

В город ввезли более 113 тысяч срезов роз, которые были выращены в Нидерландах и Кении.

«В результате контрольных мероприятий в двухстах срезах роз был выявлен карантинный объект — западный цветочный трипс», — говорится в сообщении.

В результате вся зараженная партия цветов была уничтожена.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2018 Россельхознадзор обнаружил вредителя в привезенных из Словакии в Екатеринбург хризантемах

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...

03.05.2018 В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...

23.04.2018 Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии

УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...

19.03.2018 В Екатеринбурге уничтожили партию кенийских роз из-за обнаруженного вредителя

УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово представители надзорных органов выявили ...

10.12.2013 В аэропорту Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов из Чехии

УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. В пункте пропуска аэропорта Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов ...

Популярные новости
20.02.2025«Вакансии висят, откликов нет»: как бизнесу ускорить поиск сотрудников и как помогут новые технологии18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан21.02.2025Екатеринбургский перевозчик «Форт-Транс» оштрафован на 240 тыс. руб. за нарушение расписания движения двух автобусных маршрутов19.02.2025Поколение Z: С вещами на вход17.02.2025Оксана Сидлецкая о перспективах рынка труда в 2025 году
Архив новостей
Март 2025 (266)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18