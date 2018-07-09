В Екатеринбурге сожгли зараженные розы из Нидерландов и Кении

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Россельхознадзор уничтожил партию срезов испанских хризантем, прибывших в пятницу, 6 ...03.05.2018 В аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 03.05.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово изъята партия роз и хризантем из Словакии. Об ...23.04.2018 Россельхознадзор изъял в Кольцово партию кустовых хризантем и гвоздик из Словакии
УрБК, Екатеринбург, 23.04.2018. В аэропорту Кольцово сотрудники надзорных ведомств обнаружили вредителей в срезах ...19.03.2018 В Екатеринбурге уничтожили партию кенийских роз из-за обнаруженного вредителя
УрБК, Екатеринбург, 19.03.2018. В екатеринбургском аэропорту Кольцово представители надзорных органов выявили ...10.12.2013 В аэропорту Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов из Чехии
УрБК, Екатеринбург, 10.12.2013. В пункте пропуска аэропорта Кольцово пресечена поставка более 2 тыс. зараженных цветов ...