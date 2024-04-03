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Объем строящегося жилья в Свердловской области за год вырос на 19%

УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Объем строящегося жилья в Свердловской области за год вырос на 19%, до 5,2 млн кв. м жилья. Об этом говорится в мартовском докладе Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ», сообщает Уральское ГУ ЦБ.

Экономист Уральского ГУ Банка России Сергей Иванов указал, что во второй половине 2024 года на Урале наблюдалось определенное замедление роста цен на жилье, хотя в начале текущего года данная тенденция сохранилась лишь для вторичного рынка. Квартиры в новых домах продолжали дорожать из-за увеличения стоимости строительных работ. Помимо этого, на стадии реализации начали появляться более дорогостоящие проекты, стартовавшие еще на пике покупательской активности.

Аналитики ЦБ также отмечают снижение спроса на ипотеку в Уральском макрорегионе и в России в целом во второй половине 2024 года в связи с ужесточением условий предоставления льготной ипотеки.

Они добавляют, что в начале текущего года доля одобренных заявок по ипотеке оказалась выше, чем в январе прошлого года, в связи с отменой лимитов по льготным программам. Однако общее количество выданных жилищных кредитов заметно снизилось, а доля собственных средств, используемых покупателями для приобретения жилья, возросла.
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