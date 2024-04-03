Объем строящегося жилья в Свердловской области за год вырос на 19%

УрБК, Москва, 03.04.2024. В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с ...

Спрос на ипотеку на вторичном рынке жилья в РФ за месяц вырос на 36%

В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз

УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...