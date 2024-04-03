Объем строящегося жилья в Свердловской области за год вырос на 19%

УрБК, Москва, 03.04.2024. В феврале 2024 года в России было выдано 95,5 тыс. ипотечных кредитов. По сравнению с ...13.03.2024 В УБРиР объем выдачи льготной ипотеки с начала 2024 года вырос в пять раз
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2024. По итогам января и февраля 2024 года объем выдачи ипотеки по льготным программам в ...20.02.2024 В Челябинской области в 2023 году объем выдачи ипотеки вырос почти на 80%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2024. В 2023 году в России был установлен исторический максимум по вводу жилья. Этому ...10.06.2022 Сергей Коровин о тенденциях рынка жилья в РФ и Свердловской области
В мае 2022 года, по оперативным данным, спрос на недвижимость (и ипотеку) снова начал расти. Тем не менее ...13.07.2016 НАФИ: Объем выданных ипотечных кредитов в России за 2016 год вырастет на 30-40%
УрБК, Москва, 13.07.2016. По итогам 2016 года объем выданных ипотечных кредитов в России вырастет на 30-40%, до 1,5-1,6 ...