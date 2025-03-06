Официальный курс доллара США остался на уровне 86,62 руб., евро вырос до 94,26 руб.

УрБК, Москва, 13.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 13 марта 2025 года. Курс доллара ...06.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,79 руб., евро — до 95,70 руб.
УрБК, Москва, 06.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 марта 2025 года. Курс доллара ...04.03.2025 Официальный курс доллара США вырос до 89,25 руб., евро — до 92,85 руб.
УрБК, Москва, 04.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 4 марта 2025 года. Курс доллара ...28.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 87,70 руб., евро — до 92,04 руб.
УрБК, Москва, 28.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 28 февраля 2025 года. Курс ...25.02.2025 Официальный курс доллара США вырос до 88,21 руб., евро — до 92,52 руб.
УрБК, Москва, 25.02.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 25 февраля 2025 года. Курс ...