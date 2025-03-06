Официальный курс доллара США остался на уровне 86,62 руб., евро вырос до 94,26 руб.

УрБК, Москва, 14.03.2025. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 14 марта 2025 года. Курс доллара США остался на уровне 86,62 руб., курс евро вырос на 28 коп., до 94,26 руб.