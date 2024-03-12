Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — снизился на 14 коп.

УрБК, Москва, 20.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 24 коп., до 92,22 руб., евро — снизился на 14 коп., до 100,10 руб.