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Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — снизился на 14 коп.

УрБК, Москва, 20.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2024 года. Курс доллара США вырос на 24 коп., до 92,22 руб., евро — снизился на 14 коп., до 100,10 руб.
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