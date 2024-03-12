Официальный курс доллара США вырос на 24 коп., евро — снизился на 14 коп.

УрБК, Москва, 12.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2024 года. Курс доллара ...20.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 13 коп., евро — вырос на 13 коп.
УрБК, Москва, 20.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 февраля 2024 года. Курс ...15.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2024 года. Курс ...06.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 58 коп., евро — снизился на 41 коп.
УрБК, Москва, 06.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 6 февраля 2024 года. Курс ...30.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 9 коп., евро — снизился на 11 коп.
УрБК, Москва, 30.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 30 января 2024 года. Курс ...