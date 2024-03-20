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Вчера, 09:20

Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 20,16 коп., до 92,57 руб., евро — вырос на 4,70 коп., до 100,41 руб.
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