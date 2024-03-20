Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 20.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 20 марта 2024 года. Курс доллара ...12.03.2024 Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро — вырос на 26 коп.
УрБК, Москва, 12.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 12 марта 2024 года. Курс доллара ...21.02.2024 Официальный курс доллара США снизился на 6 коп., евро — вырос на 7 коп.
УрБК, Москва, 21.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 21 февраля 2024 года. Курс ...15.02.2024 Официальный курс доллара США вырос на 22 коп., евро — снизился на 37 коп.
УрБК, Москва, 15.02.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 15 февраля 2024 года. Курс ...10.01.2024 Официальный курс доллара США вырос на 71 коп., евро — снизился на 20 коп.
УрБК, Москва, 10.01.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 10 января 2024 года. Курс ...