Официальный курс доллара США снизился на 20 коп., евро — вырос на 4 коп.

УрБК, Москва, 27.03.2024. Банк России установил официальные курсы иностранных валют на 27 марта 2024 года. Курс доллара США снизился на 20,16 коп., до 92,57 руб., евро — вырос на 4,70 коп., до 100,41 руб.