Уровень бедности в России опустился до исторического минимума

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УрБК, Москва, 15.04.2021. По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума ...

В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%

В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%. Об этом говорится в отчете Росстата. Согласно ...

В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%

УрБК, Москва, 30.07.2019. В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%. Об этом говорится в ...

По итогам I квартала почти 14% россиян оказались за чертой бедности

УрБК, Москва, 17.07.2013. В I квартале 2013 года 13,8% россиян оказались за чертой бедности. Величина прожиточного ...

Число граждан РФ, живущих за чертой бедности, растет

УрБК, Москва, 13.04.2012. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в РФ в 2011 году, по ...