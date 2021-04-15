Уровень бедности в России опустился до исторического минимума

УрБК, Москва, 15.04.2021. По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума ...30.07.2019 В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%
В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%. Об этом говорится в отчете Росстата. Согласно ...30.07.2019 В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%
УрБК, Москва, 30.07.2019. В I квартале 2019 года уровень бедности в РФ вырос с 13,9% до 14,3%. Об этом говорится в ...17.07.2013 По итогам I квартала почти 14% россиян оказались за чертой бедности
УрБК, Москва, 17.07.2013. В I квартале 2013 года 13,8% россиян оказались за чертой бедности. Величина прожиточного ...13.04.2012 Число граждан РФ, живущих за чертой бедности, растет
УрБК, Москва, 13.04.2012. Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума в РФ в 2011 году, по ...