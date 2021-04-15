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Сегодня, 11:02

Уровень бедности в России опустился до исторического минимума

УрБК, Москва, 13.03.2025. Доля граждан РФ с доходами ниже прожиточного минимума в 2024 году составила 7,2%. По сравнению с предыдущим годом этот показатель снизился на 1,1 процентного пункта, говорится в материалах Росстата.

Число россиян, которые прибывают за чертой бедности, за год сократилось с 12,2 до 10,5 млн человек. В уровень безработицы обновил исторический минимум, пишет «Коммерсантъ».

Аналитики связывают снижение этого показателя с ростом доходов россиян. Ранее стало известно, что темпы увеличения зарплат россиян оказались рекордными за последние 16 лет.
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