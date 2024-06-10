УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Важно
Вчера, 17:55

Доля россиян с доходами ниже порога бедности сократилась до 7,4%

Доля россиян с доходами ниже границы бедности в апреле-июне 2025 года составила 7,4%. Об этом сообщает Росстат.

«Во II квартале 2025 года граница бедности составила 16 тыс. 863 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,4% жителей страны. По сравнению со II кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,1 п.п.», — говорится в сообщении.

Как поясняют в статистическом ведомстве, такой динамике способствовали рост доходов населения за счет увеличения зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также социальных пособий.
Вернуться в раздел » Важно
Материалы по теме
Вчера, 12:20 Доля россиян с доходами ниже порога бедности сократилась до 7,4%

УрБК, Москва, 08.09.2025. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в апреле-июне 2025 года составила 7,4%. Об этом ...

10.06.2024 Доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 9,6%

УрБК, Москва, 10.06.2024. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в I квартале 2024 года составила 9,6%, пишет ...

07.12.2023 Росстат зафиксировал сокращение количества россиян с низкими доходами до 11,1%

УрБК, Москва, 07.12.2023. В январе-сентябре 2023 года количество граждан РФ с доходами ниже границы бедности составило ...

07.09.2023 В России доходы ниже границы бедности имеет 10,8% населения

УрБК, Москва, 07.09.2023. В России во II квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 184 руб. Численность ...

02.05.2023 Численность населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила более 354 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже границы бедности в ...

Популярные новости
12.08.2025ЦБ: Из-за отключения мобильного интернета в России вырос спрос на наличные13.08.2025Александр Потавин о динамике курса рубля13.08.2025Елена Заречнова: Постановка на учет в налоговом органе будет подтверждаться только выпиской из ЕГРН28.08.2025ЦБ озвучил самые доходные финансовые инструменты18.08.2025Илья Федоров о динамике цен в России
Архив новостей
Сентябрь 2025 (233)
Август 2025 (642)
Июль 2025 (716)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18
Материалы, размещённые на данном сайте, не могут использоваться для разработки, тренировки или улучшения алгоритмов машинного обучения, искусственного интеллекта, нейронных сетей и аналогичных технологий без предварительного письменного согласия владельцев ресурса. Любое использование материалов сайта, противоречащее данному дисклеймеру, является нарушением авторских прав и подлежит юридической ответственности согласно действующему законодательству Российской Федерации.