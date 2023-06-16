В России доходы ниже границы бедности имеет 10,8% населения

УрБК, Москва, 16.06.2023. Минтруд РФ намерен достичь целевого показателя в 6,5% по уровню бедности к концу 2030 года. ...02.05.2023 Численность населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила более 354 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже границы бедности в ...28.08.2019 Уровень бедности в России во II квартале текущего года вырос до 12,7%
Уровень бедности в России во II квартале 2019 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и ...28.08.2019 Уровень бедности в России во II квартале текущего года вырос до 12,7%
УрБК, Москва, 28.08.2019. Уровень бедности в России во II квартале 2019 года вырос на 0,2% по сравнению с аналогичным ...17.07.2013 По итогам I квартала почти 14% россиян оказались за чертой бедности
УрБК, Москва, 17.07.2013. В I квартале 2013 года 13,8% россиян оказались за чертой бедности. Величина прожиточного ...