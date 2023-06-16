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В России доходы ниже границы бедности имеет 10,8% населения

УрБК, Москва, 07.09.2023. В России во II квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 184 руб. Численность населения с такими доходами достигла 15,7 млн человек (10,8% жителей страны), сообщает Росстат.

При этом по сравнению со II кварталом 2022 года доля малоимущего населения страны сократилась на 1,3 п. п. (во II квартале 2022 года — 17,6 млн человек).

Кроме того, за I полугодие 2023 года число тех, чьи доходы были ниже границы бедности, снизилось по сравнению с тем же периодом прошлого года на 1,1 п. п. (с 18,9 до 17,3 млн человек). Граница бедности в I полугодии 2023 года составляла 14 тыс. 106 руб. (в I полугодии 2022 года — 13 тыс. 365 руб.).
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