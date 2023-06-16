В России доходы ниже границы бедности имеет 10,8% населения

УрБК, Москва, 16.06.2023. Минтруд РФ намерен достичь целевого показателя в 6,5% по уровню бедности к концу 2030 года. ...

Минтруд РФ рассчитывает снизить уровень бедности до 6,5% к 2030 году

Численность населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила более 354 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже границы бедности в ...