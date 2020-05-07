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Численность населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила более 354 тыс. человек

УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 354,12 тыс. человек. Об этом сообщает Свердловскстат.

В 2021 году этот показатель составлял 369,03 тыс. человек. Таким образом, за год численность населения региона с доходами ниже границы бедности снизилась примерно на 4%.

Помимо этого, доля населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила 8,3% (в 2021 году — 8,6%).

Отметим, что границей бедности в 2022 году считалась сумма в 12 тыс. 890 руб. в месяц.

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