Доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 9,6%

УрБК, Москва, 07.12.2023. В январе-сентябре 2023 года количество граждан РФ с доходами ниже границы бедности составило ...07.09.2023 В России доходы ниже границы бедности имеет 10,8% населения
УрБК, Москва, 07.09.2023. В России во II квартале 2023 года граница бедности составила 14 тыс. 184 руб. Численность ...02.05.2023 Численность населения Среднего Урала с доходами ниже границы бедности в 2022 году составила более 354 тыс. человек
УрБК, Екатеринбург, 02.05.2023. Численность населения Свердловской области с денежными доходами ниже границы бедности в ...15.04.2021 В России за чертой бедности проживают почти 18 млн человек
По итогам 2020 года средняя численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума составила 17,8 млн человек (в ...17.07.2013 По итогам I квартала почти 14% россиян оказались за чертой бедности
УрБК, Москва, 17.07.2013. В I квартале 2013 года 13,8% россиян оказались за чертой бедности. Величина прожиточного ...