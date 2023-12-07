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Вчера, 11:39

Доля россиян с доходами ниже границы бедности сократилась до 9,6%

УрБК, Москва, 10.06.2024. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в I квартале 2024 года составила 9,6%, пишет «Прайм» со ссылкой на данные Росстата.

«В I квартале 2024 года граница бедности составила 15 тыс. 096 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 9,6% жителей страны. По сравнению с I кварталом 2023 года численность населения с доходами ниже границы бедности уменьшилась на 2,5 п. п., или на 3,7 млн человек», — говорится в сообщении.

Как поясняют в статистическом ведомстве, такой динамике способствовали рост доходов населения за счет увеличения заработной платы, реализация адресных социальных программ, направленных на наиболее уязвимые группы населения, а также повышение социальных пособий.
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