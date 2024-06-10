УралБизнесКонсалтинг
Сегодня, 12:20

Доля россиян с доходами ниже порога бедности сократилась до 7,4%

УрБК, Москва, 08.09.2025. Доля россиян с доходами ниже границы бедности в апреле-июне 2025 года составила 7,4%. Об этом сообщает Росстат.

«Во II квартале 2025 года граница бедности составила 16 тыс. 863 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности составила 7,4% жителей страны. По сравнению со II кварталом 2024 года доля населения с доходами ниже границы бедности сократилась на 1,1 п.п.», — говорится в сообщении.

Как поясняют в статистическом ведомстве, такой динамике способствовали рост доходов населения за счет увеличения зарплат, доходов от предпринимательской деятельности и собственности, а также социальных пособий.
