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Вчера, 11:42

Росстат зафиксировал сокращение количества россиян с низкими доходами до 11,1%

УрБК, Москва, 07.12.2023. В январе-сентябре 2023 года количество граждан РФ с доходами ниже границы бедности составило 16 млн человек (11,1% от населения страны). В аналогичный период 2022 года соответствующий показатель равнялся 11,8% (17,2 млн человек), пишет «Коммерсантъ», со ссылкой на данные Росстата.

«Непосредственно в III квартале численность бедных составила 14,8 млн человек, или 10,2% жителей страны — также на 0,5 млн человек и 0,3 процентного пункта (п. п.), ниже, чем в III квартале 2022-го», — сообщает издание. В I квартале 2023 года численность граждан, живущих за чертой бедности, составляла 19,6 млн человек (13,5%). Во II квартале — 15,7 млн человек (10,8%).

По итогам 2023 года этот показатель может оказаться ниже на 0,5-1%, чем в 2022 году (9,8%), предполагает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

«Опережающий прирост доходов беднейших слоев населения, как отмечает пресс-служба Росстата, стал возможен благодаря адресным соцвыплатам», — резюмирует «Коммерсантъ».
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