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Вчера, 11:32

Темпы роста зарплат россиян оказались рекордными за последние 16 лет

УрБК, Москва, 03.03.2025. Среднемесячная зарплата россиян в декабре 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 128 тыс. 665 руб., пишут «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата.

Отмечается, что темпы роста зарплат россиян оказались рекордными за последние 16 лет. По итогам 2008 года доходы в номинальном выражении увеличились на 22%. С тех пор таких высоких темпов роста не наблюдалось.

Напомним, что в 11 российских регионах средняя зарплата превысила порог в 100 тыс. руб.
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