Материалы по теме

Темпы роста зарплат россиян оказались рекордными за последние 16 лет

УрБК, Москва, 03.03.2025. Среднемесячная зарплата россиян в декабре 2024 года увеличилась на 21,9% по сравнению с ...

В 11 российских регионах средняя зарплата превысила порог в 100 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.02.2025. Средняя зарплата в России по итогам 2024 года увеличилась на 19%. Об этом сообщает РИА ...

Средняя зарплата россиян в III квартале составила 83,9 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.11.2024. Средняя номинальная зарплата россиян в III квартале 2024 года составила 83 891 руб. Это на 3% ...

ЦБ: Рост зарплат россиян в 2025 году замедлится до 9%

УрБК, Москва, 17.09.2024. В России по итогам 2024 года средняя номинальная зарплата вырастет на 16%. Об этом пишут ...

В конце 2014 года реальные доходы россиян упали на 7,3%

УрБК, Москва, 29.01.2015. За последний месяц 2014 года реальные доходы россиян снизились на 7,3%. Об этом сообщает ...