УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:39

В 11 российских регионах средняя зарплата превысила порог в 100 тыс. рублей

УрБК, Москва, 28.02.2025. Средняя зарплата в России по итогам 2024 года увеличилась на 19%. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на данные Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Самую большую зарплату платят на Чукотке (185 тыс. руб.), в ЯНАО (164 тыс. руб.) и Москве (162 тыс. руб.).

Отмечается, что в 11 регионах средняя зарплата превысила порог в 100 тыс. руб. Это Санкт-Петербург, Мурманская, Магаданская, Сахалинская области, НАО, ХМАО, Камчатский край и Якутия.

Напомним, что на Среднем Урале средняя зарплата превышает 75 тыс. руб.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
22.07.2022 Средняя зарплата в Свердловской области в мае составила 53,7 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 22.07.2022. Средняя зарплата на Среднем Урале в мае 2022 года составила 53 тыс. 725,9 руб. Это на ...

24.12.2021 Средняя зарплата в Свердловской области в октябре составила 47,9 тыс. рублей

Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре 2021 года составила 47 тыс. 861,9 руб. Это на 9,5% больше уровня ...

24.12.2021 Средняя зарплата в Свердловской области в октябре составила 47,9 тыс. рублей

УрБК, Екатеринбург, 24.12.2021. Средняя зарплата на Среднем Урале в октябре 2021 года составила 47 тыс. 861,9 руб. Это ...

17.05.2019 Средняя зарплата в Свердловской области превысила 38 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.05.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в марте составила 38 тыс. 084 руб., что на 6% выше уровня ...

05.03.2012 Средняя зарплата чиновников в России выросла до 62,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 05.03.2012. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных ...

Популярные новости
31.01.2025Глава Екатеринбурга Алексей Орлов вручил «Атомстройкомплексу» диплом премии «Еловая ветвь-2024» за новогоднее украшение города31.01.2025Ирина Семкина: Самый частый вид обременения — ипотека07.02.2025Потребность российской экономики в специалистах со средним профобразованием составляет 42 млн человек07.02.2025В Свердловской области наиболее низкая конкуренция на рынке труда отмечается среди врачей и дворников18.02.2025В Екатеринбурге состоялось совместное заседание Уральской ассоциации туризма с Генконсульством Республики Узбекистан
Архив новостей
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Сентябрь 2024 (699)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18