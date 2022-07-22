В 11 российских регионах средняя зарплата превысила порог в 100 тыс. рублей

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Средняя зарплата в Свердловской области в октябре составила 47,9 тыс. рублей

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Средняя зарплата в Свердловской области превысила 38 тыс. рублей

УрБК, Москва, 17.05.2019. Средняя зарплата на Среднем Урале в марте составила 38 тыс. 084 руб., что на 6% выше уровня ...

Средняя зарплата чиновников в России выросла до 62,6 тыс. рублей

УрБК, Москва, 05.03.2012. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных ...