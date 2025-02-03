Турпоток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%

Материалы по теме

Число посетивших Турцию российских туристов за год выросло на 6%

УрБК, Москва, 03.02.2025. По итогам 2024 года Турцию посетили более 6,7 млн российских туристов. По сравнению с ...

Турпоток из России в Японию за год вырос в 2,3 раза

УрБК, Москва, 20.01.2025. По итогам 2024 года Японию посетили 99,3 тыс. туристов из России. Об этом сообщает Ассоциации ...

Таиланд в прошлом году посетили 1,7 млн россиян

УрБК, Москва, 09.01.2025. Турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%, сообщает ТАСС со ссылкой на данные ...

Таиланд в 2023 году посетят не менее 1,6 млн российских туристов

УрБК, Москва, 04.12.2023. По итогам 2023 года Таиланд посетят не менее 1,6 млн российских туристов. Такой прогноз ...

Поток российских туристов в Таиланд во втором квартале упал на 49,4%

УрБК, Екатеринбург, 05.08.2014. Количество российских туристов в Таиланде во втором квартале упало на 49,4% по ...