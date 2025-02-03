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Сегодня, 17:25

Турпоток из России в Таиланд в 2025 году вырос на 14%

УрБК, Москва, 12.03.2025. С 1 января по 9 марта Таиланд посетили 559 тыс. туристов из России. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 14%. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные министерства туризма и спорта королевства.

Отмечается, что российские путешественники занимают третье место по количеству посещений этой страны.

Напомним, турпоток из России в Таиланд за 2024 год вырос на 18%. Если в 2023 году страну посетили 1,48 млн россиян, то в 2024 году их число достигло 1,7 млн.

По итогам текущего года Таиланд рассчитывает принять 1,9 млн российских туристов.
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