ММК перешел на отечественную интеграционную платформу INPOLUS

УрБК, Магнитогорск, 12.04.2024. Магнитогорский металлургический комбинат (ПАО «ММК») постепенно увеличивает долю ...06.03.2023 На ММК прошел форум «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России»
УрБК, Магнитогорск, 06.03.2023. Главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов принял ...14.02.2023 УБРиР импортозаместил 70% софт-систем
УрБК, Екатеринбург, 14.02.2023. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) импортозаместил 70% информационных ...16.11.2022 ММК получил награду «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ»
УрБК, Магнитогорск, 16.11.2022. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) и его главный специалист по ...24.01.2022 ММК совместно с «Сименс» развернет интеграционную платформу и создаст центр компетенций
УрБК, Магнитогорск, 24.01.2022. ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) и ООО «Сименс» (головная компания ...