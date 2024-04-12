Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

УрБК, Магнитогорск, 11.03.2025. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) перешел на отечественную интеграционную платформу INPOLUS, реализовав крупный проект в области импортозамещения связующего программного обеспечения (ПО). Об этом сообщает Управление по связям со общественностью предприятия.Интеграционная платформа (сервисная шина) представляет собой ПО для непрерывной работы различных систем ИТ-инфраструктуры компании, позволяя проводить мониторинг, обмен данными и развертывать новые приложения. Российский продукт InpolusESB отличается высокой надежностью и способностью выдерживать большие нагрузки. Его функционал гарантирует контроль целостности передачи данных, в том числе, повторно. Благодаря переходу на отечественную систему доставка 10 тыс. сообщений теперь занимает всего одну минуту, а скорость активации данных по событию — менее полсекунды. Также в архитектуру платформы заложена возможность быстрого масштабирования, модульность и гибкость. Платформа уже введена в эксплуатацию и полностью функционирует.«Миграция на отечественное связующее программное обеспечение для ММК — это стратегически важный шаг, обеспечивающий высокий уровень надежности и стабильности информационных систем. Во многом от того, как взаимодействуют компоненты внутри систем, зависит эффективность бизнес-процессов компании. Благодаря сотрудничеству с «Инполюс», мы смогли осуществить бесшовный переход всех существующих информационных потоков и бизнес-сценариев предприятия в короткие сроки», — заявил главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.