УК «Сити-Центр» в феврале получила и обработала 369 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 11.03.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в феврале 2025 года получили и обработали 369 обращений от жителей, из них по вопросам водоснабжения и отопления — 126, заявок на общестроительные работы — 51, по настройке электроснабжения и освещения — 52. Заявок, касающихся санитарного содержания жилого фонда, было получено 16. Аварийных вызовов получено и обработано — 30.



Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.