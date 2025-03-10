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УК «Сити-Центр» в феврале получила и обработала 369 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 11.03.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в феврале 2025 года получили и обработали 369 обращений от жителей, из них по вопросам водоснабжения и отопления — 126, заявок на общестроительные работы — 51, по настройке электроснабжения и освещения — 52. Заявок, касающихся санитарного содержания жилого фонда, было получено 16. Аварийных вызовов получено и обработано — 30.

Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.
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