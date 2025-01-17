УК «Сити-Центр» в январе 2025 года получила и обработала 347 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.02.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) в январе 2025 года получили и обработали 347 обращений от жителей, из них по вопросам водоснабжения и отопления — 98, заявок на общестроительные работы — 79, заявок по настройке электроснабжения и освещения — 49. Заявок, касающихся санитарного содержания жилого фонда, было получено только 26. Аварийных вызовов получено и обработано — 27.



Все заявки были выполнены в максимально короткие сроки.