УК «Сити-Центр» в январе 2025 года получила и обработала 347 обращений от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.02.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в январе текущего года ...17.01.2025 Управляющая компания «Сити-Центр» в декабре получила и обработала 361 заявку от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 17.01.2025. Диспетчерами управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за декабрь 2024 года ...17.01.2025 Управляющая компания «Сити-Сервис» в декабре получила и обработала почти 2 тыс. заявок от жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 17.01.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-Сервис» (Верхняя Пышма) за декабрь 2024 года ...04.12.2024 Управляющая компания «Сити-Центр» в ноябре получила и обработала 459 заявок жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 04.12.2024. Диспетчерами управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за ноябрь 2024 года ...15.11.2024 Управляющая компания «Сити-Центр» в октябре получила и обработала 429 заявок жителей
УрБК, Верхняя Пышма, 15.11.2024. Диспетчерами управляющей компании «Сити-Центр» (Верхняя Пышма) за октябрь 2024 года ...