УК «Сити-сервис» в январе 2025 года обработала около 2 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 21.02.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в январе текущего года получили и обработали 1 тыс. 729 обращений от жителей. Из них по вопросам сантехники и подачи тепловой энергии — 750, связанных с общестроительными работами — 184, связанных с освещением и подачей электроэнергии — 283. Также получено 330 аварийных вызовов для устранения выездной аварийной службой.



Помимо этого, от физических и юридических лиц юридических лиц в письменном виде было получено 1 тыс. 58 заявлений. Таким образом, за январь 2025 общее число заявок, полученных и обработанных УК «Сити-сервис», составило 2 тыс. 787, что на 170 заявок меньше, чем в предыдущем месяце. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в максимально короткие сроки.