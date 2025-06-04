УК «Сити-сервис» в мае получила более 2,6 тыс. заявок от жителей

УрБК, Верхняя Пышма, 04.06.2025. Диспетчеры управляющей компании «Сити-сервис» (Верхняя Пышма) в мае текущего года получили и обработали 2 тыс. 603 обращения от жителей. Из них по вопросам сантехники и подачи тепловой энергии — 1 тыс. 289, связанных с общестроительными работами — 392, с освещением и подачей электроэнергии — 470. Также получено 357 аварийных вызовов для устранения выездной аварийной службой.



Помимо этого, от физических и юридических лиц в письменном виде было получено 817 заявлений. Абсолютное большинство заявок было удовлетворено в максимально короткие сроки.